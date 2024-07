Gerente de Futebol Gustavo Barros com os atletas do Belford Roxo - William Datoli / SEBR

Gerente de Futebol Gustavo Barros com os atletas do Belford RoxoWilliam Datoli / SEBR

Publicado 10/07/2024 23:00

Belford Roxo - Após vitoriosa temporada de 2023, quando elevou o time profissional do Belford Roxo a Série B1 do Campeonato Carioca, a presidência do clube renovou nesta quarta-feira (10), o contrato do gerente de Futebol, Gustavo Barros. Para organizar, coordenar e supervisionar as atividades que envolvam o futebol da entidade esportiva. Assim, como gerenciar os processos de sondagem, compras, vendas e empréstimos de jogadores.



“É um novo desafio para mim no Belford Roxo, pois participei da montagem de dois elencos, que trouxeram muitas alegrias aos torcedores e tenho que repetir os feitos, porque a torcida quer a vitória. A renovação é o sinonimo que fiz boas gestões que engrandeceram o clube. Mesmo antes da assinatura do contrato, por confiar na presidência, já havia iniciado, o meu trabalho para montar um time competitivo, que disputará a Copa Rio 2024 e o Campeonato Carioca Série B1. Nosso Belford Roxo está despontando entre os melhores, no cenário esportivo, engrandecendo o município”, pontuou o gerente de futebol, Gustavo Barros.



Filho do ex-secretário-geral do Conselho Fiscal do Flamengo, Júlio César Barros, sempre foi um entusiasta do futebol e pesquisador das regras e técnicas e administrativas necessárias para exercer sua função.

Gustavo Barros renovou seu contrato para 2024 Isaac Timóteo / SEBR



Gustavo atuou como gerente nos seguintes clubes: Rio São Paulo (RJ/2019), conseguindo o acesso para B1; Queimados (RJ/2020); Atlético de Cajazeiras (PB/2021); Belford Roxo (RJ/2021/2023) e Império Serrano (RJ/2022).



O Belford Roxo fará estreia na Copa Rio 2024, no dia 24 de julho contra o Cabofriense.

