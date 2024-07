A motivação do crime teria sido por ciúmes do tratamento que a vítima dispensava a seu enteado. Ela planejou a execução, com o auxílio de mais três parentes - Divulgação / Pcerj

Publicado 11/07/2024 16:41

Rio - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam, nesta quinta-feira (11), uma mulher acusada de envolvimento na morte, ocultação de cadáver e roubo de um motoboy, em Campos dos Goytacazes. A criminosa foi localizada pelos agentes, no Centro do Rio de Janeiro, após investigações do Setor de Inteligência da unidade.



De acordo com as investigações, a acusada teria fingido interesse amoroso pelo motoboy, Diego de Barros Pereira, por meio de mensagens em uma rede social. Em seguida, ela atraiu a vítima para um encontro na casa de parentes de seu amante.



O amante dela era, na ocasião, marido da ex-mulher de Diego. A motivação do crime teria sido por ciúmes do tratamento que a vítima dispensava a seu enteado. Ela planejou a execução, com o auxílio de mais três parentes.

O corpo da vítima não foi encontrado.