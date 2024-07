Treino do Belford Roxo visando a Copa Rio 2024 - Isaac Timóteo / SEBR

Treino do Belford Roxo visando a Copa Rio 2024Isaac Timóteo / SEBR

Publicado 12/07/2024 11:12 | Atualizado 12/07/2024 11:13

Belford Roxo - Sob o comando do técnico Jefter Percy, o time profissional do Belford Roxo tem realizado treinos diariamente visando a sua estreia na Copa Rio 2024. Neste sábado (13), às 9h , no Estádio Nélio Gomes, no bairro São Bernardo, vai acontecer um amistoso contra o Porto Real, para a análise da performance dos jogadores diante do adversário.



“Esse jogo treino será importante para começarmos a avaliar nossos jogadores, no coletivo diante dos adversários. Estamos trabalhando bastante, pois temos só alguns dias para início do campeonato”, falou o técnico do Belford Roxo, Jefter Percy.



Os Sinistros de Bel entrarão em campo, dia 24 de julho, na 28ª edição da Copa Rio, realizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). O Belzão garantiu a vaga para participar da competição, após ser o vice-campeão da Série B2 do Cariocão 2023.

Os sinistrinhos da escolinha do Belford Roxo Isaac Timóteo / SEBR



Na tarde de sábado (13), às 14h, os sinistrinhos do Sub-14, Sub- 11 e Sub-08, que tem como técnico Matheus Soares, irão entrar em campo contra a Escola de Futebol Craques da Vila Pauline que tem como coordenador o professor Márcio Silva.



A meio atacante, Agatha Rocha, 10 anos, será a única jogadora a participar do amistoso da escolinha.

