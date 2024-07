Com mais de duas mil medalhas e 125 troféus, placas e condecorações, Patrícia e Aline Pessoa demonstram que o esporte e a educação podem transformar histórias - Divulgação / Seeduc

Com mais de duas mil medalhas e 125 troféus, placas e condecorações, Patrícia e Aline Pessoa demonstram que o esporte e a educação podem transformar históriasDivulgação / Seeduc

Publicado 14/07/2024 12:20

Belford Roxo - Elas motivam centenas de alunos da rede estadual de ensino por meio do esporte. Esta é a trajetória das irmãs Aline e Patrícia Pessoa, professoras de Educação Física que encontraram na prática da natação a possibilidade de oportunizar uma nova visão de mundo aos jovens da Baixada Fluminense. Com mais de duas mil medalhas e 125 troféus, placas e condecorações conquistadas ao longo dos 40 anos de natação, elas demonstram que o esporte e a educação podem transformar histórias.



Patrícia é professora há 26 anos do Colégio Estadual Bairro Nova Aurora, em Belford Roxo. Já Aline, que está aposentada, deu aulas por 27 anos, sendo 25 anos no Colégio Estadual Dom Walmor, em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense. As irmãs têm em comum o amor pelos livros e pela natação, o que as faz viajar pelo Brasil inteiro para competir em diversos torneios na categoria Master.

A sala de premiações das duas não para de receber novas conquistas. Só entre abril e junho deste ano, foram mais 13 medalhas no Campeonato Brasileiro Master de Natação, disputado em Belém do Pará, e 12 no Troféu Brasil em Catanduva, em São Paulo.

Aline conta como é dividir as vitórias, os momentos bons e ruins, além de passar os ensinamentos para os estudantes. "Praticar o esporte que amo ao lado da minha irmã, companheira de treino, de viagem e parceira é muito bom! Uma torce pela outra e incentiva a melhorar cada vez mais", destaca a atleta.



Conheça a história

Aline começou a nadar aos 13 anos, devido a uma alergia e a um problema respiratório. Aos 9 anos, Patrícia passou a acompanhar a irmã na piscina. Como tinham que ir todos os dias, elas acabaram virando atletas da natação. Nos primeiros anos, representaram clubes de Nova Iguaçu e conquistaram títulos cariocas e brasileiros.



As irmãs também tinham outra grande paixão: ensinar. Coincidentemente, as duas se formaram em Educação Física para transmitir aos alunos o amor pelo esporte. Enquanto dava aulas, Aline criou projetos esportivos de futsal, judô, jiu-jítsu e boxe – este até hoje ativo na escola. Graças a eles, as duas foram escolhidas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Programa Servidor que Vale Ouro, para conduzirem a Tocha Olímpica nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.



A exemplo de Aline, Patrícia inspira os jovens de Nova Aurora, terceiro bairro mais populoso de Belford Roxo. Os estudantes gostam tanto das atletas que organizaram mutirão para doar sangue para um de seus avós doente.



Leonardo Lima, 37 anos, se tornou professor de Educação Física após ter aulas com Aline no Colégio Estadual Dom Walmor. "A minha base da Educação Física aprendi com ela. Sempre me inspirei na garra que ela passava para os alunos e na admiração que todos nós tínhamos pelo seu trabalho", contou ele que estudou 10 anos na unidade escolar.

Patrícia destaca que incentivar esses jovens a praticar esporte sempre foi um objetivo de ambas. "Saber que servimos como bom exemplo para eles não tem preço", finaliza Patrícia, que se tornou diretora da Associação Brasileira Masters de Natação (ABMN), entidade que organiza as competições de nadadores veteranos do país.