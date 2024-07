O seminaráio acontecerá na próxima terça-feira (16) na OAB-RJ - Divulgação / IFRJ

Belford Roxo - O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas-NEABI do Campus Belford Roxo do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ) e a Associação dos Povos Originários (APORI), vão participar do Seminário “Refúgio e Migração Indígena: Perspectivas e Desafios do Brasil a partir da Pandemia de COVID-19”, que acontecerá na próxima terça-feira (16), na OAB-RJ, no Centro, do Rio de Janeiro.



O evento contará com a participação de representantes que ocupam a mesa da comissão de povos originários da OAB-RJ, pesquisadores indígenas, representantes do poder público que atuaram no auxílio a refugiados indígenas do povo Warao, no município de Nova Iguaçu, e também do ex-coordenador do NEABI Belford Roxo, Estevão Cristian da Silva Leite.



Programação:



9:00 h – Abertura 9:10h – Contextualização de Refúgio/Migração/Imigração Indígena no período da pandemia de COVID-19. Dário Jurema (Indígena da Etnia Xukuru, Bacharel e Licenciado em História - UFF, Ator, Apicultor e Guia de turismo).



9:40 h – Povos indígenas e as políticas de imigração e refúgio: desafios para o reconhecimento de direitos. Kelly Russo (Doutora em Educação , Professora e pesquisadora Programa de Pos-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas - FEBF/UERJ) e María Florencia Maggi (Doutora em antropologia e Pós-doutoranda da Universidad Nacional de Córdoba/Argentina).



10:30h- Como o poder público atuou junto a grupo de refugiados indígenas Warao no município de Nova Iguaçu. Igor Azeredo (Assistente Social, técnico da secretária de Assistência Social do Município de Nova Iguaçu).



11:00h - Como instituições sem fins lucrativos apoiam



pessoas em situação de refúgio/migração. Estevão Leite (Doutorando em Engenharia de Produção COPPE/UFRJ, idealizador do Rede Refugia, Conselheiro de Cultura, Pesquisador do Estudo SMILE Brasil).



11:30h – Abertura de perguntas do público à mesa. 11:50h - Considerações finais e encerramento.

