Alunos da Creche Raimundo Edson dos Santos e da Escola Municipal José Hamilton Lomar se divertiram a valer - Kristian Amarante e Rafael Barreto / PMBR

Alunos da Creche Raimundo Edson dos Santos e da Escola Municipal José Hamilton Lomar se divertiram a valerKristian Amarante e Rafael Barreto / PMBR

Publicado 15/07/2024 18:46

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Secretaria de Educação, realizou na sexta-feira (12), três festas julinas, sendo uma na Vila Olímpica para os alunos da escola municipal de educação especial Albert Sabin, e outra no bairro Parque Suécia para os estudantes da Escola Municipal José Hamilton Lomar e da Creche Raimundo Edson dos Santos. As festas contaram com muita música, brincadeiras, apresentações, danças, comidas típicas e, é claro, bastante diversão.



A festa na Vila Olímpica começou pela manhã e durou até o fim da tarde, com muita celebração para os alunos que puderam festejar e interagir livremente entre si. Já no Parque Suécia, a festa teve início no fim da tarde e contou com muitas tendas, comidas, jogos, apresentações de quadrilhas, um pula-pula e touro mecânico.

A festa da Albert Sabin foi um sucesso e contou com a participação de alunos, familiares e funcion Kristian Amarante e Rafael Barreto / PMBR



A diretora da escola municipal de educação especial Albert Sabin, Eliane de Almeida, comentou sobre a organização da festa. “Faz três anos que a nossa escola realiza esse evento em que buscamos promover a inclusão social com os alunos para que todos eles juntos possam estar brincando e se divertindo”, contou a diretora.



A moradora de Nova Aurora, Maria Aparecida, 54 anos, levou sua filha Maria Clara, de 13 anos, e falou sobre a festa. “Acho muito importante para a minha filha, pois aqui ela pode se divertir e brincar bastante. Além de que ela gosta de interagir com todo mundo e isso é muito bom para o desenvolvimento. E a escola faz um excelente trabalho em relação a isso, pois é bem inclusivo”, afirmou Maria. A diretora da escola municipal de educação especial Albert Sabin, Eliane de Almeida, comentou sobre a organização da festa. “Faz três anos que a nossa escola realiza esse evento em que buscamos promover a inclusão social com os alunos para que todos eles juntos possam estar brincando e se divertindo”, contou a diretora.A moradora de Nova Aurora, Maria Aparecida, 54 anos, levou sua filha Maria Clara, de 13 anos, e falou sobre a festa. “Acho muito importante para a minha filha, pois aqui ela pode se divertir e brincar bastante. Além de que ela gosta de interagir com todo mundo e isso é muito bom para o desenvolvimento. E a escola faz um excelente trabalho em relação a isso, pois é bem inclusivo”, afirmou Maria.

O soldador e morador do bairro Parque Suécia, Francisco de Assis, levou seu filho, Arthur, 10, para curtir a festa da escola José Hamilton Lomar Kristian Amarante e Rafael Barreto / PMBR



O soldador e morador do bairro Parque Suécia, Francisco de Assis, 38, levou seu filho, Arthur, 10, para curtir a festa da escola José Hamilton Lomar. “Estou achando um evento excepcional, bem cheio e com muita coisa gostosa. Para a gente aqui do bairro é maravilhoso. Eu agradeço à prefeitura por esse evento espetacular aqui no Parque Suécia, que a muito tempo a gente daqui estava carente desses eventos”, afirmou Francisco.

O soldador e morador do bairro Parque Suécia, Francisco de Assis, 38, levou seu filho, Arthur, 10, para curtir a festa da escola José Hamilton Lomar. “Estou achando um evento excepcional, bem cheio e com muita coisa gostosa. Para a gente aqui do bairro é maravilhoso. Eu agradeço à prefeitura por esse evento espetacular aqui no Parque Suécia, que a muito tempo a gente daqui estava carente desses eventos”, afirmou Francisco.

A criançada da Albert Sabin curtiu a festa e se divertiu em brinquedos como o pula-pula Kristian Amarante e Rafael Barreto / PMBR