Muitas pessoas procuraram a ação social e aproveitaram a oportunidade para fazer o exame de vista - Pâmela Sampaio / PMBR

Muitas pessoas procuraram a ação social e aproveitaram a oportunidade para fazer o exame de vistaPâmela Sampaio / PMBR

Publicado 16/07/2024 15:27

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf), realizou nesta terça-feira (16), mais uma edição do Projeto Cidadania em Ação. Desta vez, o bairro escolhido foi Parque Esperança, na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 20. Foram registrados 700 atendimentos em diversos serviços oferecidos aos moradores.



“Estou voltando para casa muito satisfeita. Consegui fazer o cartão do SUS, com rapidez. Estou satisfeita”, disse a dona de casa Ângela Maria da Silva, 62 anos, moradora do Parque Suécia, bairro vizinho ao local do evento. Ela estava em companhia do marido Antonio Barbosa da Silva, que também fez o cartão, e aproveitou para tirar segunda via da carteira de identidade e CPF.

A ação social ofereceu diversos serviços aos moradores do Parque Floresta e bairros vizinhos Pâmela Sampaio / PMBR



O Cidadania em Ação é realizado semanalmente em todos os bairros do município, levando uma série de serviços gratuitos à população. Quem passou por lá encontrou: cadastro único, Bolsa Família isenção de identidade, isenção de certidão de nascimento, isenção de certidão de casamento, isenção de certificado militar, certidão de óbito, retificação de certidões, casamento civil, cartão do sus, vaga legal, passe interestadual, agendamento Riocard sênior, corte de cabelo, beleza, vacinas, aferição de pressão e glicose, vale social, primeira e segunda via de CPF/retificação, BPC/LOAS, agendamento de identidade, realização de preventivo, vacina, pesagem Bolsa Família, aferição de pressão teste de glicose e serviço de beleza e exame de vista. Um posto de vacinação antirrábica ficou vacinando cães e gatos até às 15h. O Cidadania em Ação é realizado semanalmente em todos os bairros do município, levando uma série de serviços gratuitos à população. Quem passou por lá encontrou: cadastro único, Bolsa Família isenção de identidade, isenção de certidão de nascimento, isenção de certidão de casamento, isenção de certificado militar, certidão de óbito, retificação de certidões, casamento civil, cartão do sus, vaga legal, passe interestadual, agendamento Riocard sênior, corte de cabelo, beleza, vacinas, aferição de pressão e glicose, vale social, primeira e segunda via de CPF/retificação, BPC/LOAS, agendamento de identidade, realização de preventivo, vacina, pesagem Bolsa Família, aferição de pressão teste de glicose e serviço de beleza e exame de vista. Um posto de vacinação antirrábica ficou vacinando cães e gatos até às 15h.