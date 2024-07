As equipes se empenharam e proporcionaram um bom espetáculo para a torcida - Divulgação / PMBR

Publicado 16/07/2024 15:37

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), realizou a 1ª edição do torneio de Basquete Misto da cidade, na Praça de Areia Branca. A competição contou com 10 equipes, sendo aproximadamente 60 atletas, incluindo equipes femininas, e a presença vibrante das torcidas. O campeão foi o Eagles Gold, seguido pelo vice-campeão Impacto Basket. Santo Elias e Inimigos do Aro ficaram em terceiro e quarto lugares, respectivamente.



O torneio começou pela manhã e durou até a noite, proporcionando um dia inteiro com muita diversão e uma experiência emocionante e competitiva para todos os participantes e espectadores ali presentes. Os times mostraram talento e dedicação, resultando em jogos acirrados e de alta qualidade, enquanto as torcidas animadas incentivavam seus jogadores a cada lance.

O vice-presidente da Funbel, Adriano Floriano, comentou sobre o início do projeto. “Há um ano, eu corri atrás para realizar esse torneio como uma forma de recompensar esse pessoal do basquete que está sempre jogando aqui. O Marcos, que é o capitão do time Green Rap, foi o meu consultor para ajudar a organizar essa competição. E fico muito feliz de poder conseguir tirar o projeto do papel. Esse é o primeiro torneio entre muitas coisas boas que virão pela frente”, contou Adriano.



Evolução do esporte



O capitão da equipe Green Rap, Marcos Vinícius, 50 anos, falou um pouco sobre a competição. "Esse evento foi muito bom, não só para os jovens, mas também para os adultos, pois Belford Roxo estava carente de basquete. Então, eu acredito que depois desse torneio a nossa ideia é que o esporte possa evoluir cada vez mais", afirmou. "Agradeço muito a ajuda da Funbel e da Prefeitura, e espero que a tendência é que nossa cidade possa crescer e mostrar o trabalho em prol do basquete", finalizou Marcos.

A capitã da equipe feminina do Impacto Basket, Camila Tomaz, 34, mostrou estar muito feliz por participar do torneio. "Nosso time existe há mais de 30 anos e essa competição é importante para a gente. Fomos criadas dentro do basquete desde pequenas e lembro de que nós jogamos nessa mesma quadra há alguns anos", contou. "Hoje estamos com um time masculino e feminino, com uma nova geração que já vem de muito anos. E gostaríamos muito que as pessoas sempre pudessem ter esse privilégio de participar e de ver essa quadra cheia", finalizou Camila.