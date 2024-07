A Prefeitura começou a entregar os 719 cartões enviados pelo Governo do Estado. Nesta quarta-feira (17) tem repescagem - Rafael Barreto / PMBR

A Prefeitura começou a entregar os 719 cartões enviados pelo Governo do Estado. Nesta quarta-feira (17) tem repescagemRafael Barreto / PMBR

Publicado 16/07/2024 17:08

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo realizará, nesta quarta-feira (17), das 9h às 14h, no prédio da Estação da Cidadania, no bairro Piam, uma “repescagem” para a retirada do Cartão Recomeçar. Foram disponibilizados 719 cartões remanescentes do primeiro lote enviados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.



Na segunda-feira (14) e terça-feira (15), os beneficiários listados puderam retirar o Cartão Recomeçar através de um cronograma com dia e horários estabelecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome. Já nesta quarta-feira (16), os munícipes previamente listados (link no final da matéria) e que não tiveram tempo, poderão comparecer no local para a retirada.



A pessoa deve conferir a listagem e verificar se o seu nome aparece. Em caso positivo e o beneficiário não retirou o cartão, é só ir nesta terça-feira ao prédio da Estação Cidadania e buscar.



Documentos necessários



Os documentos necessários (original e cópia) são: Identidade; CPF; comprovante de residência do ano de 2024 (no mesmo endereço onde a pessoa morava quando ocorreu a enchente) e laudo da Defesa Civil. O auxílio é concedido pelo Governo do Estado para as famílias vítimas de inundação/alagamento que foram cadastradas no benefício.



A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome, Clarice Santos, convocou novamente os beneficiários. “Aproveitem a oportunidade da repescagem para o recebimento do auxílio. Lembrando que os cartões são referentes ao primeiro lote e ainda estamos aguardando a chegada da remessa do segundo lote”, ressaltou Clarice.



CONFIRA AS LISTAGENS COMPLETAS DOS CONTEMPLADOS PELO CARTÃO RECOMEÇAR: