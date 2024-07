Policial militar do 39º BPM com um dos veículos recuperados - Divulgação / Dani Souza / 39º BPM

Publicado 17/07/2024 12:33

Belford Roxo – Três carros e uma motocicleta foram recuperados por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta quarta-feira (17), na Comunidade Gogó da Ema, em Belford Roxo. O local onde aconteceu as apreensões, era considerado área de desmanche de carros de criminosos da região.

Carro que foi devolvido ao proprietário após apresentação da documentação Divulgação / Dani Souza / 39º BPM

Na ação, os agentes faziam operação de combate a roubos de cargas, veículos e outros delitos, quando perceberam dois carros e uma motocicleta na região, em atitude suspeita. Na tentativa da abordagem, criminosos efetuaram vários disparos de arma de fogo contra guarnição, sendo necessário o revide pelos policiais militares.

Uno com outras peças de veículos no interior do carro Divulgação / Dani Souza / 39º BPM

Ao término do confronto, os homens fugiram para uma área de mata, abandonando os três veículos em um local identificado pelos policiais como esconderijo para desmanche de carros roubados no Gogó da Ema.

Motocicleta com chassi adulterado Divulgação / Dani Souza / 39º BPM

Foram apreendidos no local:



- 01 carro (Fiat/Toro) recuperada;

- 01 motocicleta com chassi adulterado;

- 01 carcaça de carro (Fiat/Cronos);

- 01 bloqueador de sinal;

- 01 carro (Fiat/Uno) recuperado, com outras peças de veículos no interior;

- 01 carro (HYUNDAI/HB20) recuperado, que foi devolvido ao proprietário após apresentação da documentação.

Carcaça do Fiat/Cronos recuperada Divulgação / Dani Souza / 39º BPM

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).

Bloqueador de sinal apreendido pelos policiais militares Divulgação / Dani Souza / 39º BPM