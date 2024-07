O motorista do veículo fez questão de agradecer em vídeo aos policiais militares do 39º BPM o resgate da tentativa de sequestro - Reprodução / 39º BPM

O motorista do veículo fez questão de agradecer em vídeo aos policiais militares do 39º BPM o resgate da tentativa de sequestroReprodução / 39º BPM

Publicado 16/07/2024 22:10

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), evitaram o sequestro relâmpado de um motorista, na noite desta terça-feira (16), no Parque São José, Belford Roxo.



Na ação, os agentes faziam um patrulhamento pelo bairro, quando conseguiram intervir no sequestro do motorista por criminosos locais.



O dono do veículo fez questão de agradecer em vídeo aos policiais militares do 39º BPM o seu resgate da tentativa de sequestro relâmpado.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).