O sargento PM Ricardo Rodrigues de Souza foi socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo - Reprodução

O sargento PM Ricardo Rodrigues de Souza foi socorrido no Hospital Municipal de Belford RoxoReprodução

Publicado 17/07/2024 16:56 | Atualizado 17/07/2024 17:01

Belford Roxo – O sargento da Polícia Militar, Ricardo Rodrigues de Souza, foi baleado no ombro durante uma tentativa de assalto, na noite desta terça-feira (16), na Rua Bela Vista, no bairro Areia Branca, em Belford Roxo. O agente que é lotado no 24º BPM (Queimados), estava de folga, quando foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta, iniciando assim, uma troca de tiros.

Um dos assaltantes acabou baleado na perna, e na sequência foi linchado por populares. O segundo criminoso conseguiu fugir.



Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para o local. O sargento PM Ricardo Rodrigues de Souza foi socorrido ao Hospital Municipal de Belford Roxo.

Um dos assaltantes acabou baleado na perna e foi linchado por populares Reprodução



Já o criminoso baleado, foi levado preso para atendimento médico no Hospital Geral de Nova Iguaçu (Posse).



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo). Já o criminoso baleado, foi levado preso para atendimento médico no Hospital Geral de Nova Iguaçu (Posse).A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).