O fuzil, granada, munições, pistola e celulares apreendidos pelos policiais militares do 39º BPMDivulgação / PMERJ

Publicado 17/07/2024 17:28 | Atualizado 17/07/2024 17:37

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM apreenderam um fuzil, uma pistola, munições, uma granada, rádios transmissores, drogas, celulares, além de terem recuperado um carro roubado, na tarde desta quarta-feira (17), no bairro Gogó da Ema, em Belford Roxo. Na ação, após uma troca de tiros com traficantes locais, os agentes prenderam dois criminosos feridos, sendo um deles, considerado o número 1 na hierarquia do tráfico na região, conhecido pelo apelido de “RD”.

Na ação, os agentes durante patrulhamento na região, perceberam um veículo em atitude suspeita. Ao perceber a presença da guarnição, o veículo tentou fugir, efetuando disparos de armas de fogo contra os policiais militares, sendo necessário o revide. Após um cerco tático, os agentes conseguiram capturar os dois criminosos que estavam feridos, e foram levados para atendimento médico no Hospital Municipal de Belford Roxo.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).

A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP Divulgação / 39º BPM