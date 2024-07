Equipe do Belford Roxo Sub - 16 - Divulgação

Publicado 18/07/2024 00:30 | Atualizado 18/07/2024 00:35

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo e o América decidem, nesta quinta-feira (18), às 8h30, a Copa União de Base Banlek Sub-16. A finalíssima acontece no Estádio de Moça Bonita, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A semana será de decisões da competição nas finais que serão realizadas, nesta quinta-feira (18) e na sexta (19), no Estádio de Moça Bonita. A competição reuniu mais de 35 equipes, totalizando cerca de 8 mil pessoas entre atletas, comissão técnica e torcedores. Tem como objetivo dar visibilidade às equipes de base dos clubes com recursos limitados e assim, promover a mídia, facilitar negociações de atletas e a conquista de patrocinadores.

Equipe do América Sub - 20 Divulgação



"Estamos na 8ª edição da Copa União e na certeza de que produziremos mais uma fez um grande espetáculo nas finais, pautado na organização, bom planejamento e respeito para todos os clubes. Foram meses de disputas justas que resultaram na classificação dos melhores para finalíssima, além de conquistar o interesse de patrocinadores e empresários para muitos participantes. Agradecemos a diretora de Marketing, Tatiana Rocha, por sua incansável luta para captação de recursos para todos os participantes. Convidamos a todos para nossas finais, que são grandes festas, reunindo jogadores, familiares e torcedores em geral", declararam os coordenadores da Copa União, André Meirelles e Andi Corsino e Rodrigo Rocha.

Bonsucesso F.C. Divulgação



A Copa União de Base, que atualmente é tradicional no cenário do futebol carioca, teve início em 2016 com 6 equipes: América RJ, Portuguesa, Boa Vista, São Cristóvão, Barra da Tijuca e Olaria. Um dos fundamentos da Copa União é realizar uma competição justa para que todos possam mostrar seu valor.

Cabofriense F.C Divulgação



Dois times da Baixada Fluminense estão na disputa, os Sinistrinhos de Bel entram em campo junto com sua torcida, na quinta (18), às 08h30, sendo a estreia dos jogos finalistas contra o tradicional América FC, para conquistar o título inédito em sua história. E o América F.C. que brigará pelo troféu de campeão em quatro categorias de base. O clube é presidido pelo tetracampeão do mundo, Romário.

Da Zona Oeste o Mendanha FC, se classificou em três categorias, sub–13, sub–15 O Bangu na categoria Sub-14 e o Campo Grande, na categoria Sub–15. O time da Zona Norte foi o Bonsucesso na categoria Sub– 20. Representando a Região Serrana, o Serrano com o Sub–11 e o Sub–12. E finalizando, os representantes da Região dos Lagos, o Serra Macaense com a categoria Sub–17; o Cabofriense/SOGIMA com o Sub-14 e o Boa Vista com o Sub – 11.

Coordenadores, André Meirelles(E) e Rodrigo Rocha; diretora de Marketing, Tatiana Rocha; Andi Corsino (coordenador) e diretor de arbitragem Tarcizo Caetano Divulgação



Programa dos jogos das finais - Copa União de Base Banlek:



Categoria Sub – 16: Quinta-feira (18/07) - 08:30 – Belford Roxo x América F.C.



Categoria Sub – 20: Quinta-feira (18/07) – 11:00 – América F.C. x Bonsucesso F.C.



Categoria Sub - 12: Quinta-feira (18/07) – 13:30 – Mendanha F.C. x Serrano F.C.

Categoria Sub – 11: Quinta-feira (18/07) - 16:00 – Boa Vista F.C. x Serrano F.C.



Categoria Sub – 15: Sexta-feira (19/07) – 08:30 – Mendanha FC. x Campo Grande F.C.



Categoria Sub – 17: Sexta-feira (19/07) – 11:00 – América F.C. x Serra Macaense F.C.



Categoria Sub – 14: Sexta-feira (19/07) - 13:30 – Bangu F.C. x Cabofriense F.C./ SOGIMA



Categoria Sub – 13: Sexta-feira (19/07) – 15:30 – América F.C. x Mendanha F.C.



Em todos os jogos das finais a entrada será um 1kg de alimento não perecível, que irá para famílias carentes.

As partidas serão transmitidas ao vivo pelo canal do you tube, Copa União Futebol de Base.