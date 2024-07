Policiais militares do 39º BPM com o caminhão de cargas recuperado - Divulgação / 39º BPM

Publicado 18/07/2024 11:57

Belford Roxo - Um caminhão de cargas roubado, foi recuperado por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta quinta-feira (18), no Caminho do Caranguejo, numa área de mata do bairro Bela Vista, em Belford Roxo.

O veículo foi roubado nas proximidades do Mercado São Sebastião, no bairro da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, entrando em solo belforroxense pelo Arco Metropolitano.

O motorista do caminhão fez um agradecimento em vídeo aos policiais militares pela recuperação do veículo e da carga.

Motorista do caminhão recuperado agradeceu o trabalho dos policiais militares do 39º BPM Reprodução

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).