A festa junina do Capsi foi animada e alunos, responsáveis e funcionários se divertiram bastanteRafael Barreto / PMBR

Publicado 18/07/2024 18:00

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através da Secretaria Executiva de Saúde Mental, promoveu nesta quinta-feira (18), o Arraiá da Neurodiversidade, no Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi), localizado no Centro. O evento reuniu pacientes, familiares e profissionais que festejaram e interagiram provando as comidas típicas de festa junina e participando de brincadeiras como a quadrilha, pescaria e jogos.



O objetivo do evento é desenvolver a autonomia dos pacientes, promover o vínculo familiar e a interação social, fazendo assim com que eles possam ser inseridos na sociedade. O Arraiá é produzido anualmente com muita alegria e diversão. Todos os itens de decoração são sempre produzidos pelos próprios usuários do Capsi.

A moradora do Centro, Aparecida Barbosa, levou seu filho Arthur Johnny, para se divertir na festa Rafael Barreto / PMBR



A coordenadora municipal da Divisão de Saúde Mental, Camila Cortes, destacou a importância do Arraiá. “Essa festa é uma oportunidade de fazer com que as crianças possam trabalhar sua criatividade em um momento de interação e diversão, que é sempre muito importante para elas”, frisou. “É muito gratificante ver essas crianças felizes, pois para a gente é uma missão que atravessa a nossa existência como pessoa e como profissional de uma maneira que não dá para mensurar em palavras”, finalizou Camila.

Diversão garantida



A moradora de Nova Aurora, Márcia Esteves, 53 anos, levou seu neto, Yuri Nunes, 13, para o Arraiá e falou sobre o evento. "Estamos achando a festa aqui maravilhosa. Por enquanto ele já foi na argola, comeu ervilha e agora vamos para a pescaria", contou. "Essas festas são muito importantes para a gente que tem algum tipo de deficiência. Eu agradeço a prefeitura e a todos que estão envolvidos por aqui", finalizou Márcia.

A criançada, além de participar de brincadeiras, pôde saborear as comidas típicas de festa junina Rafael Barreto / PMBR



A moradora do Centro, Aparecida Barbosa, 49 anos, levou seu filho, Arthur Johnny, 3, para se divertir na festa. "Esses eventos são muito importantes para as crianças atípicas do nosso município, porque elas precisam de socialização e diversão. Esse clima de descontração é muito bom para nossos filhos. Por isso, agradeço muito à prefeitura por todo o trabalho que tem sido feito para as crianças, pois a diversão deles é fundamental", afirmou Aparecida.