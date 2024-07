O policial militar do 39º BPM com a motocicleta apreendida - Divulgação / Dani Souza / 39º BPM

O policial militar do 39º BPM com a motocicleta apreendidaDivulgação / Dani Souza / 39º BPM

Publicado 19/07/2024 10:40

Belford Roxo - Um suspeito foi preso com uma motocicleta furtada, por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na noite desta quinta-feira (18), na Rua Alameda Brasil, próximo ao campo do Colonial, no bairro Vale do Ipê, em Belford Roxo.

Na ação, os agentes perceberam o homem em atitude suspeita em uma moto. Durante a abordagem, o suspeito se recusou a informar a procedência do veículo e seus dados pessoais. Os policiais militares o conduziram para a ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo), onde se constatou que a motocicleta era produto de furto.

O suspeito permaneceu preso e a motocicleta foi apreendida.