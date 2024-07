O dono do veículo agradeceu em vídeo aos policiais militares do 39º BPM pela recuperação do seu carro - Reprodução / 39º BPM

Publicado 20/07/2024 11:28 | Atualizado 20/07/2024 11:29

Belford Roxo – Um carro roubado foi recuperado por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na madrugada deste sábado (20), na divisa do município em Miguel Couto, com o bairro de Heliópolis, na Rua Tietê, em Belford Roxo.



O dono do veículo agradeceu em vídeo aos policiais militares pela recuperação do seu carro.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).