Publicado 22/07/2024 18:35

Belford Roxo - O Projeto Cidadania em Ação, desenvolvido pela Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf), realizou mais de 600 atendimentos no último sábado (20), no pátio da Paróquia São José Operário, situada na Alameda das Flores, 7, bairro Santa Amélia. O projeto acontece semanalmente em vários bairros do município levando uma série de serviços gratuitos aos moradores da região, com organização e rapidez.



Quem passou por lá, das 9h às 13h, encontrou os seguintes serviços disponibilizados: Cadastro Único, Bolsa Família; isenções de identidade, certidão de nascimento, certidão de casamento, certificado militar; de óbito; retificação de certidões; casamento civil; cartão do SUS, Vaga Legal, passe interestadual, agendamento RioCard sênior, corte de cabelo, beleza, vacinas, aferição de pressão e glicose, vale social, primeira e segunda via de CPF/retificação, BPC/LOAS, agendamento de identidade, realização de preventivo, vacina, pesagem Bolsa Família, aferição de pressão teste de glicose e serviço de beleza e exame de vista. Além disso, um posto de vacinação antirrábica imunizou cães e gatos até às 15h.

Centenas de munícipes estiveram presentes para usufruir dos atendimentos de saúde, assistência social e beleza Jeovani Campos e João Vitor Azevedo/PMBR



A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos, destacou a importância da ação. "Disponibilizamos uma série de serviços gratuitos através de um trabalho intersetorial da Prefeitura. Os munícipes puderam buscar assistência e receber um atendimento acolhedor", completou Clarice.

O projeto ofereceu diversos serviços gratuitos para moradores de Santa Amélia e bairros vizinhos Jeovani Campos e João Vitor Azevedo/PMBR



A dona de casa Marleide Ferreira, 52 anos, aproveitou a oportunidade para obter isenção para identidade e fazer exame de vista. "Por falta de tempo, a gente acaba deixando algumas coisas de lado. Com esse projeto pertinho de casa, ficou muito fácil resolver as pendências, de uma maneira prática e rápida", assegurou Marleide.

A dona de casa Marleide Ferreira aproveitou a oportunidade para examinar a vista e obter isenção de identidade Jeovani Campos e João Vitor Azevedo/PMBR