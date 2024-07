Pais, amigos, jogadores e equipe técnica festejando a vitória no Dia do Amigo - Divulgação / Paula Souza

Pais, amigos, jogadores e equipe técnica festejando a vitória no Dia do AmigoDivulgação / Paula Souza

Publicado 22/07/2024 17:04

Belford Roxo - Pais e torcedores dos jovens jogadores da Sociedade Esportiva Belford Roxo categoria Sub-16, foram presenteados na tarde do sábado (20), na Vila Olímpica de Nilópolis, com a classificação do time para semifinal do Torneio Baixada Soccer Cup 2024, ao vencer o Verdão de Austin, por 4 a 3, nos pênaltis. No tempo regulamentar, deu empate em a 2, com gols do volante Breninho e do lateral direito Danilo.



“A amizade e o carinho de todos que nos acompanham em todos os jogos é o combustível para seguirmos em frente. A vitória de hoje foi difícil, dedicamos a todos os amigos”, falou o coordenador técnico da base, Custódio Junior.

Jogadores do Belford Roxo comemorando a classificação para as semifinais Divulgação / Paula Souza



A data do próximo confronto e o adversário na semifinais, ainda não foram definidos pela organização da competição. A data do próximo confronto e o adversário na semifinais, ainda não foram definidos pela organização da competição.