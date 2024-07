Prefeito Waguinho e deputada federal Daniela do Waguinho entregam obras concluídas no Jardim das Acácias - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 22/07/2024 18:27 | Atualizado 22/07/2024 18:36

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), entregou no sábado (20), as obras de urbanização concluídas em oito ruas do bairro Jardim das Acácias. Acompanhado da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, secretários municipais e lideranças locais.



No total, foram 2,5 quilômetros de saneamento e pavimentação. Além disso, foram construídos mais de 4 mil metros cúbicos de calçadas concretadas, beneficiando assim mais 500 famílias do bairro. As ruas entregues foram: Botânica, Sassafraz, Dezesseis, Quinze, Treze, Dezenove e Sem Nome, além da Travessa Tavares.

Prefeito Waguinho afirmou que a entrega faz parte do compromisso de levar dignidade aos munícipes Rafael Barreto/PMBR



O prefeito Waguinho percorreu todas as ruas contempladas pelo projeto e ouviu novas demandas dos moradores da região. “Essa entrega faz parte do nosso compromisso de levar dignidade aos munícipes e desenvolver a cidade para que ela seja um lugar melhor para todos”, afirmou. “Seguimos empenhados e dedicados na mesma missão de ampliar a qualidade de vida das famílias belforroxenses”, completou o prefeito Waguinho.



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho esteve presente dialogando com a população. "É gratificante fazer parte dessas benfeitorias que garantem o bem-estar de centenas de famílias no Jardim das Acácias e bairros vizinhos", frisou. "Belford Roxo cresceu e vive mais um ano de realizações, continuaremos trabalhando para entregar cada vez mais melhorias", concluiu Daniela.

A moradora Sandra Regina agradeceu o prefeito Waguinho e a deputada federal Daniela pelas melhorias Rafael Barreto/PMBR



O casal de moradores José Tarcísio e Maria José Severino, de 80 e 73 anos, presenciaram a entrega das obras com sorriso no rosto. “Moramos aqui há mais de 40 anos e é com muita alegria que agradecemos pela transformação do bairro. Andar por aqui deixou de ser um problema, as melhorias vieram de verdade”, contou Maria, acompanhada do esposo José.



Outra moradora que não conteve a felicidade foi Sandra Regina dos Santos, de 63 anos, que recebeu o prefeito Waguinho na porta de casa. "Estou muito satisfeita com o resultado das obras, pois antes tínhamos que enfrentar muitos buracos e transtornos", contou. "Além disso, quero destacar o trabalho dos agentes de saúde que sempre estão dando assistência pelo bairro", acrescentou Sandra.