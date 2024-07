Na ação, foi possível encontrar a verdadeira identidade do veículo, que possuía uma ocorrência de roubo no dia 15 desse mês - Divulgação / PRF

Na ação, foi possível encontrar a verdadeira identidade do veículo, que possuía uma ocorrência de roubo no dia 15 desse mêsDivulgação / PRF

Publicado 22/07/2024 22:06 | Atualizado 22/07/2024 22:06

Belford Roxo - Na tarde deste domingo (21), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veiculo clonado com adulteração nos sinais de identificação que havia sido roubado a uma semana, na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Belford Roxo.



Os policiais patrulhavam a Dutra, quando avistaram um carro que realizava algumas manobras perigosas de ultrapassagem e decidiram abordá-lo. Dada a ordem de parada, os agentes verificaram indícios de adulteração na identificação do veículo e decidiram fazer uma checagem mais minuciosa no automóvel, sendo constatado que era adulterado e que transitava como clone.



Na ação, foi possível encontrar a verdadeira identidade do veículo, que possuía uma ocorrência de roubo no dia 15 desse mês, no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O condutor disse que comprou o automóvel há três dias, em um site da internet, pelo valor de 50 mil reais, sendo dado 20 mil reais à vista e realizado um parcelamento mensal no valor de mil reais. Foi solicitada a documentação do carro, mas nada foi apresentado aos policiais.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).