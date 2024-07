Os socioeducandos participaram de uma leitura compartilhada da letra do Hino Nacional, sendo destacadas as palavras desconhecidas do vocabulário dos jovens - Divulgação / Degase

Publicado 22/07/2024 22:26 | Atualizado 22/07/2024 22:27

Belford Roxo - No início desse mês de julho, a Bibliotecária Mônica Lima, do Centro de Atendimento Integrado (CAI) do Departamento Geral de Ações Socioducativas (DEGASE) de Belford Roxo, promoveu uma atividade educativa envolvendo o Hino Nacional Brasileiro, com o objetivo de trabalhar a temática sobre sua história.

Durante a atividade, os socioeducandos participaram de uma leitura compartilhada da letra do Hino Nacional, sendo destacadas as palavras desconhecidas do vocabulário dos jovens. Em seguida, foi realizada uma pesquisa no dicionário para entender o significado dessas palavras e uma explicação das expressões presentes na letra, a fim de proporcionar um entendimento mais profundo sobre a composição do hino.

A iniciativa visa ampliar o conhecimento dos jovens sobre a história e o significado do símbolo nacional, incentivando a reflexão e o respeito por um dos principais ícones da cultura brasileira.