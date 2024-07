Durante a abordagem ao suspeito, os policiais militares identificaram o acusado com anotações criminais e um mandado de prisão em aberto - Divulgação / 39º BPM

Publicado 24/07/2024 10:16

Belford Roxo - Um homem foragido da Justiça com 14 anotações criminais, foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na noite desta terça-feira (24), no bairro Parque Martinho, em Belford Roxo.



Na ação, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de ameaça. Durante a abordagem ao suspeito, os policiais militares identificaram o acusado com anotações criminais e um mandado de prisão em aberto.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).