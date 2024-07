Prefeito Waguinho e deputada Daniela inauguram a praça Luiz Carlos na Nova Piam - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 23/07/2024 18:00

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), inaugurou no sábado (20), a Praça Luiz Carlos de Oliveira Vasconcellos (Nem), no bairro Nova Piam. A cerimônia contou com a presença da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, secretários e líderes locais.



A nova área de lazer tem 852 metros quadrados, parquinho, quiosque, banheiro, bancos de madeiras, pista de caminhada e mesa de jogos. A criançada rapidamente tomou conta do playground e se divertiu nos novos brinquedos. O grupo União Nacional Artística Bandas e Fanfarras (Unabafa) animou o público presente com sucessos atemporais.

A professora Ieda Souza prestigiou a inauguração da praça ao lado do neto João Gabriel e do marido Luis Carlos Rafael Barreto/PMBR



O prefeito Waguinho enfatizou a importância do novo espaço público. “Jovens, adultos e idosos vão poder viver momentos de alegria e tranquilidade nessa nova praça. Esse ponto de encontro das famílias é mais um equipamento de lazer, esporte e socialização que significa mais qualidade de vida para toda comunidade da região”, afirmou o prefeito Waguinho.



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho pontuou sobre a entrega da praça. “Esse espaço democrático revitaliza o bairro e é fruto de um lindo trabalho da gestão municipal que se dedica incansavelmente para desenvolver a cidade de Belford Roxo”, ressaltou. “Espero que as famílias aproveitem muito essa praça, além de zelarem pela nova área de lazer e esporte”, completou Daniela.



A irmã do homenageado, Simone Bianca de Oliveira, de 47 anos, compartilhou sobre o momento especial. "É um sentimento de gratidão, meu irmão era incrível e sempre viveu cercado de amigos que vieram prestigiá-lo. A praça ficou muito bonita de verdade", relatou Simone, ao lado da viúva Luzinete Lino Mendonça. Ambas se emocionaram bastante durante a entrega da placa de homenagem para Luiz Carlos.

Familiares e amigos do homenageado se fizeram presentes para celebrar o novo espaço de lazer e esporte Rafael Barreto/PMBR



A professora e moradora de Nova Piam, Ieda de Souza, de 66 anos, foi prestigiar a entrega da praça com o neto João Gabriel, de 4 anos, e o esposo Luis Carlos, 71. "Esse local só tinha um trailer velho e era muito mal iluminado, fico muito feliz de ver que essa praça construída e estou orgulhosa da transformação. As crianças já estão fazendo a festa e brincando muito", contou Ieda.

A viúva Luzinete e a irmã do homenageado Simone receberam uma placa especial das mãos do prefeito Waguinho e da deputada Daniela Rafael Barreto/PMBR



Honesto, prestativo e amoroso



Natural de Madureira, bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, Luiz Carlos de Oliveira Vasconcellos, que também era conhecido como Nem, era técnico de refrigeração e viveu por muitos anos na Piam. Vivia sempre rodeado de amigos e era visto como uma pessoa honesta, prestativa e amorosa. Seu lema era: "Fazer o bem sem olhar a quem", pois sempre estava disposto a ajudar aos mais necessitados. Luiz Carlos de Oliveira Vasconcellos era casado com Luzinete Lino Mendonça. Ele morreu no dia 27 de abril do ano passado, aos 51 anos.