Mais de 7 mil pessoas estão aprovadas para receber o benefício no segundo lote do Cartão RecomeçarRafael Barreto/PMBR

Publicado 24/07/2024 18:21

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome (Semascf), está convocando 7.244 pessoas aprovadas para o recebimento do Cartão Recomeçar. Os nomes, referentes ao segundo lote, estavam em análise estadual e foram publicados em Diário Oficial no dia 27 de junho de 2024. As entregas começam nesta sexta-feira (26).



Os beneficiários devem comparecer à sede da Secretaria de Assistência Social no prédio Estação da Cidadania, situado na Avenida Retiro da Imprensa, n° 1423, Piam, munidos dos seguintes documentos (original e cópia): Identidade; CPF; comprovante de residência do ano de 2024 e laudo da Defesa Civil.

A partir de sexta-feira (26-07) os munícipes poderão retirar o cartão de acordo com o calendário Rafael Barreto/PMBR



O comprovante de residência deve ser no mesmo endereço onde a pessoa morava quando ocorreu a enchente (situação de emergência). A Secretaria destaca que os munícipes serão atendidos no dia e horário informados no calendário abaixo. Não sendo, portanto, por ordem de chegada, e sim no dia e horário especificados. Aqueles que, porventura, não conseguirem comparecer no respectivo dia devem aguardar orientações para o novo chamamento.



Veja o calendário:



• 26/07 (Sexta) - Letra A

• 29/07 (Segunda) - Letras B, C, D

• 30/07 (Terça) - Letras E, F, G

• 31/07 (Quarta) - Letras H, I, J

• 01/08 (Quinta) - Letras L, K

• 02/08 (Sexta) - Letra M

• 05/08 (Segunda) - Letras N, O, P, Q, R

• 06/08 (Terça) - Letras S, T, U

• 07/08 (Quarta) - Letras V, W, X, Z



