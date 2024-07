Na partida de volta, na próxima quarta-feira (07), o Belford Roxo precisará vencer por dois gols de diferença a Cabofriense - @elohimproducoes / SEBR

Publicado 25/07/2024 10:04

Belford Roxo – A Sociedade Esportiva Belford Roxo não começou bem sua caminhada na Copa Rio 2024. Os belforroxenses foram derrotados no jogo de ida da competição, por 1 a 0 pela Cabofriense, jogando em casa, nesta quarta-feira (24), no Estádio Nélio Gomes. Pepeu marcou o gol da vitória do time de Cabo Frio.

Na partida de volta, na próxima quarta-feira (07/08), o Belford Roxo precisará vencer por dois gols de diferença o clube da Região dos Lagos, no Estádio Alair Corrêa. Em casa de vitória por diferença de um gol, o confronto será decidido nos pênaltias.

A Copa Rio é organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).