A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 25/07/2024 19:03

Belford Roxo – Um suspeito ficou ferido e um carro roubado foi recuperado por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), após uma troca de tiros na tarde desta quinta-feira (25), no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo. Foram apreendidos ainda, dois aparelhos celulares, uma pistola e munições

Na ação, os agentes foram informados sobre o roubo de um carro na área do 20° BPM (Mesquita), que estava circulando na região. Os policiais militares localizaram o carro, e o suspeito que dirigia o veículo, recusou a ordem de parada, atirando com arma de fogo contra os agentes, sendo necessário o revide. O criminoso foi preso ferido, ao término do confronto, e socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bom Pastor.

A pistola apreendida com o suspeito ferido Divulgação / PMERJ

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).

O carro roubado recuperado pelos policiais militares do 39º BPM Divulgação / PMERJ