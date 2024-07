Caminhão tombou após colidir em objeto fixo da pista - Reprodução / TV Globo

Publicado 26/07/2024 08:01 | Atualizado 26/07/2024 08:04

Rio - Um caminhão tombou após bater em um objeto fixo, na madrugada desta sexta-feira (26), no Arco Metropolitano, na altura de Japeri, na Baixada Fluminense.

De acordo com a EcoRioMinas, responsável pela via, o acidente ocorreu por volta das 4h50. O caminhão fazia o carregamento de mamão. O motorista do veículo tombado foi liberado ainda no local. Não houve vítimas.

Após a colisão, a pista chegou a ficar totalmente fechada. No momento, o trânsito flui pelo acostamento.