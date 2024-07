Acidente entre diversos carros e um ônibus interditou completamente a Praia do Flamengo - Reprodução / Rede Sociais

Publicado 26/07/2024 08:13 | Atualizado 26/07/2024 09:21

Rio - O motorista do ônibus que provocou um acidente na Praia do Flamengo , na Zona Sul, na noite desta quinta-feira (25), foi detido por policiais militares. O condutor do coletivo teria perdido o controle da direção e arrastou nove carros, na altura da Rua Silveira Martins. Ao todo, nove pessoas ficaram feridas e três delas precisaram ser levadas para hospitais.

Segundo a Polícia Militar, após o acidente, o motorista foi localizado na Avenida Augusto Severo, na Glória, Zona Sul, acabou detido por equipes do 2º BPM (Botafogo) e encaminhado para a 9ª DP (Catete). Ele dirigia um coletivo da linha 409 (Saens Peña x Horto) e, segundo relatos nas redes sociais, teria discutido com o condutor de um veículo antes do acidente. A informação ainda não foi confirmada pela PM e Polícia Civil. Em nota, o Rio Ônibus declarou que lamenta o ocorrido e que a empresa "aguarda perícia técnica para entender a dinâmica do acidente e tomará as providências cabíveis".

Os quartéis Central, do Catete e Humaitá do Corpo de Bombeiros precisaram socorrer José Augusto S. Lopes, de 69 anos, com ferimentos moderados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, além de Jurema Fernandes, 69, e Marcelo Mendes, 48, para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul, com ferimentos leves e moderados, respectivamente. Outras seis pessoas foram atendidas no local e liberadas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram vários veículos, incluindo táxis, destruídos, e peças ficaram espalhadas pela rua.