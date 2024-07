Nas imagens, o homem aparece preso na janela do veículo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/07/2024 09:20

vídeo dirigindo com um homem pendurado na janela do carro na Avenida Salvador Allende, na Zona Oeste, afirmou que no momento em que foi surpreendido pelo rapaz, tentou proteger a filha de 3 anos, a mãe e a mulher, que também estavam dentro do veículo. Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, a vítima contou que estava parado em um sinal quando o homem tentou roubar seu celular. Rio - O motorista de aplicativo Rafael Queiroz, de 27 anos, que aparece em umna Avenida Salvador Allende, na Zona Oeste, afirmou que no momento em que foi surpreendido pelo rapaz, tentou proteger a filha de 3 anos, a mãe e a mulher, que também estavam dentro do veículo. Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, a vítima contou que estava parado em um sinal quando o homem tentou roubar seu celular.

"Eu parei no sinal e vi o vulto entrando no carro. Minha primeira reação foi agarrar o braço dele e levantar o vidro. Nisso, eu acelerei para proteger minha família, minha mãe estava no carona e minha esposa e filha atrás. Minha reação foi de pai, filho e esposo de querer proteger. Sou cidadão do bem e trabalhador, não aceito mais isso. O cidadão carioca está cansado dessa humilhação", contou.

Segundo o relato, Rafael dirigiu por cerca de 600 metros com o rapaz agarrado no carro. Para soltar o assaltante, o motorista de aplicativo reduziu a velocidade e abriu o vidro. "Eu vi ele gritando pedindo para soltar. Nisso, eu vim reduzindo e quando estava a 30 km/h, eu abri o vidro, ele caiu e depois vi ele rolando. Eu não parei porque fiquei com medo dele estar armado ou algo do tipo. Em seguida, acelerei e fui em direção a Transolímpica", explicou.

Nas imagens, é possível ver que o homem segura o vidro do lado do motorista com as mãos e suas pernas ficam soltas. Em determinado momento, ele chega a levantar a perna e apoiá-la no retrovisor. Além disso, com o carro em movimento, ele encosta um dos pés no chão. O vídeo mostra, ainda, que o carro passa em frente ao 31°BPM (Recreio dos Bandeirantes). Depois de soltar o assaltante, o motorista de aplicativo foi para casa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e não procurou a polícia para registrar a ocorrência.



De acordo com a Polícia Militar, os agentes do batalhão não foram acionados, no entanto, após ciência do caso através das redes sociais, percorreram toda avenida, mas não localizaram o carro, nem o homem pendurado. "É importante dizer que o motorista do veículo não fez contato com o batalhão, apesar de parecer ter diminuído a velocidade na entrada da unidade. Não houve registro de acionamento", explicou a corporação em nota.