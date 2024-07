Nas imagens, o homem aparece preso na janela do veículo - Reprodução

Nas imagens, o homem aparece preso na janela do veículoReprodução

Publicado 25/07/2024 07:39 | Atualizado 25/07/2024 09:24

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem, pendurado na janela de um carro, sendo arrastado em alta velocidade na Avenida Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, na noite desta quarta-feira (24).

FOI ROUBAR E SE DEU MAL!



Em um vídeo que circula nas Redes Sociais desde a quarta-feira, mostra um homem preso em um carro em alta velocidade na Avenida Salvador Allende, na altura do Recreio, sentido Jacarepaguá. pic.twitter.com/gpHHz5gJKx — Taquara News (@taquararjnews) July 25, 2024

Segundo testemunhas, o suspeito teria tentado furtar o telefone do motorista, que arrancou com o veículo. Ainda nas imagens, é possível ver que o carro passa em frente ao 31°BPM (Recreio dos Bandeirantes).De acordo com a Polícia Militar, os agentes do batalhão não foram acionados, no entanto, após ciência do caso através das redes sociais percorreram toda avenida, mas não localizaram o carro, nem o homem pendurado."É importante dizer que o motorista do veículo não fez contato com o batalhão, apesar de parecer ter diminuído a velocidade na entrada da unidade. Não houve registro de acionamento", explicou em nota.