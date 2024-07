Equipes da PM atuam na comunidade do Quitungo para garantir a segurança de funcionários da Light - Arquivo/PMERJ

Equipes da PM atuam na comunidade do Quitungo para garantir a segurança de funcionários da LightArquivo/PMERJ

Publicado 25/07/2024 09:00

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação emergencial, na manhã desta quinta-feira (25), no Quitungo, na Zona Norte, em apoio a Light para que a energia elétrica seja restabelecida na região. Segundo moradores, a comunidade sofre com falta de luz há mais de 48h.De acordo com a corporação, atuam no local agentes do 16ºBPM (Olaria), com apoio do Comando de Operações Especiais (COE), Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e Núcleo de Apoio às Operações Especiais (Naoe).Na tarde de quarta (24), moradores chegaram a realizar um protesto na Rua Major Conrado, em Cordovil, devido a queda de energia. Segundo a Light, suas equipes precisaram interromper os reparos na rede e deixar a localidade por causa da insegurança, mas retornaram ao local nesta manhã.