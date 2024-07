Peixes apareceram mortos na Lagoa de Piratininga, na área do mirante do Parque Orla - Gabriel Rechenioti / Agência O Dia

Rio - O crescimento na quantidade de peixes mortos na Lagoa de Piratininga, em Niterói, tem preocupado ambientalistas e frequentadores do local, nas proximidades do mirante do Parque Orla, na Região Oceânica. Muitos relatam que avistam com frequência diversos animais mortos, boiando em cima de lodo.

As fotos mostram os peixes mortos com lixos próximos, o que contribui para concluir que a poluição tem sido prejudicial para a manutenção da vida na água. Gustavo Sardenberg, um dos representantes do projeto SOS Lagoa, que luta pela proteção das lagoas de Piratininga e Itaipu, explica que essas mortandades são recorrentes, em razão dos poluentes na água.



"O problema é a água com esgoto que escorre na lagoa, aumentando o processo de eutrofização, que acaba com o oxigênio da água, aumenta a temperatura e sufoca os peixes. Só em 2023, registramos cinco grandes ocorrências de mortandades, isso porque não costumamos contabilizar essas mais específicas", detalha.



Renda de pescadores prejudicada com mortandade



Gustavo Sardenberg considera o bloqueio do túnel do Tibau, que liga a Lagoa de Piratininga ao mar, como o maior problema causador da poluição e, consequentemente, das mortes. A passagem, construída em 2008, desmoronou pela primeira vez em 2018, e, desde então, não foi desobstruída. Um ano depois, em 2019, a prefeitura de Niterói investiu R$ 1 milhão em uma obra de contenção, que desmoronou em 2021.



"A água do mar só chega na lagoa quando está com uma ressaca muito forte, fora isso, a passagem é bloqueada, e ela só acaba sendo abastecida pelo canal de Itaipu. O mar proporciona uma sobrevida à lagoa, levando mais peixes e melhorando o estado de água. Ainda entram alguns peixes, mas nada como antes. Quando o túnel estava aberto, os pescadores trabalhavam muito. O camarão daqui, por exemplo, é muito bom, e garantia a eles uma boa renda", explica o ambientalista.



Questionada sobre a previsão para novas intervenções no túnel do Tibau, a prefeitura informou que, "apesar desta ser uma obra de responsabilidade do estado", a permissão para realização do projeto foi solicitada ao Inea. "O planejamento já foi concluído, e a obra será licitada em breve", finaliza a nota.



Luiz Mendonça, presidente da Associação dos Pescadores e Amigos da Lagoa de Piratininga (Apalap), reforça o sofrimento da classe com a situação da água. "A mortandade impacta diretamente na renda dos pescadores, já que camarões, siris, tilápias e várias outras espécies de peixes estão morrendo constantemente. Assim, o pescador precisa trabalhar de outra forma para sustentar a família", lamenta.



Muitos desses pescadores vão trabalhar na Lagoa de Itaipu, que é ligada à de Piratininga, mas as dificuldades continuam os perseguindo. "Lá, quando a maré está baixa, o canal fica muito assoreado, e, quando está alta, não conseguimos utilizar a ponte para pescar. Então, fica muito complicado", relata Mendonça.



O Inea ainda ressaltou que a gestão de limpeza da Lagoa é responsabilidade da prefeitura de Niterói. Questionada pela reportagem sobre a data da última manutenção, a prefeitura não retornou até o momento da publicação. O espaço permanece aberto.

*Reportagem do estagiário Gabriel Rechenioti, sob supervisão de Marcela Ribeiro.