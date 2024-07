O PM permanece internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Reprodução/Internet

O PM permanece internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT)Reprodução/Internet

Publicado 28/07/2024 10:19 | Atualizado 28/07/2024 11:54

Rio - A idosa de 66 anos baleada no pulmão na noite de sexta-feira (26) , durante tiroteio no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana, permanece estável. Segundo a direção do Hospital Estadual Alberto Torres, a vítima, identificada como Maria José César de França do Nascimento, chegou à unidade transferida da UPA de Santa Luzia, passou por exames de imagens e segue mantida em observação.