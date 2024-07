Etapa de inverno foi dividida de acordo com o ritmo de corrida de cada participante - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Etapa de inverno foi dividida de acordo com o ritmo de corrida de cada participantePedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 28/07/2024 11:31 | Atualizado 28/07/2024 11:56

Rio - A 17ª edição do Circuito das Estações preencheu as ruas com corredores de todas as idades na manhã deste domingo (28), no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio. Grupos de amigos e familiares se reuniram para percorrerem distâncias de 5, 10 e 15 quilômetros.

A competição permite a participação de pessoas de todos os níveis, desde iniciantes até intermediários, passando por amadores e atletas avançados. Um desses competidores foi o pequeno Nataniel Freitas, de 7 aninhos. Acompanhado do pai e da mãe, ele fez o circuito de 5 km e deixou o papai, o contador Breno Freitas, 27, de boca aberta.

"O Nataniel nos surpreendeu correndo os 5 km com a mamãe. É uma experiência muito legal participar desse evento. Esse ano já participamos da primeira edição, etapa de outono do Circuito das Estações. Para nossa família, a prática de atividade física é muito importante, porque faz bem pra nossa união e saúde. Nós nos apoiamos e nos incentivamos muito, e nos faz muito bem. Assim que a gente passa pela linha de chegada, a gente fica com um sentimento de realização e animado para contar um para o outro como foi nossa prova", compartilhou Breno com o DIA.

A estudante de psicologia Camila Allevato, de 27 anos, fez sua estreia na corrida. Acompanhada da melhor amiga, a administradora Jéssica Melo, 30, ela ficou encantada e pretende trazer a família para participar da próxima edição.

"Foi a primeira vez que participei, então preferi vir acompanhada da minha amiga. Sempre achei interessante, mas não tinha muita coragem, então minha amiga me incentivou e tomei coragem de ir. A experiência do circuito foi muito legal! A energia do local, da galera caminhando e correndo contagia demais! Saí de lá querendo ir nos próximos. Agora, quero levar comigo mais amigos e familiares também, foi demais!", disse animada.

A Jéssica, que incentivou Camila a participar, é veterana nas corridas. Ao todo, a administradora, que tem o hábito de praticar atividades físicas, já participou de seis circuitos.

"Eu pratico atividade física já tem tempo. Esta é a 6° corrida que participo, mas foi a primeira com a minha amiga, apesar de nos conhecermos há 24 anos. Faço musculação e corrida com apoio de um profissional, e correr no circuito é sempre motivador. É uma inspiração estar ao lado de pessoas com o mesmo objetivo, ainda mais acompanhada da minha amiga de longa data", contou.

A largada, no Monumento dos Pracinhas, foi dividida em grupos, de acordo com o ritmo de corrida de cada participante. Por esse motivo, os corredores foram sinalizados por cores: branco para iniciantes, verde para intermediários, azul para amadores e Quênia para avançados. O evento, que foi finalizado por volta das 10h30, contou com o apoio do governo estadual, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.