Adolescente é esfaqueada e queimada com óleo durante briga em Bonsucesso, na Zona Norte do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 28/07/2024 19:22

Rio - Uma adolescente foi esfaqueada no rosto e teve o corpo queimado com óleo durante uma discussão em Bonsucesso, Zona Norte do Rio, na tarde de sábado (27). Segundo a vítima, a agressora foi até seu local de trabalho, uma barraca de pastel, motivada por ciúme do marido. A 21ª DP (Bonsucesso) busca testemunhas e imagens de câmeras de segurança da região para entender as circunstâncias do crime.

Em relato nas redes sociais, a adolescente DISSE que estava trabalhando quando uma mulher, identificada apenas como Taciana, iniciou a discussão alegando que a jovem teria um relacionamento extraconjugal com o seu companheiro. Momentos depois, a agressora teria lhe dado uma facada no rosto. Para tentar se defender, a jovem tentou pegar uma tesoura na barraca, mas a mulher jogou uma panela de óleo quente na vítima.

Imagens compartilhadas pela adolescente mostram um grande corte no rosto e bolhas provocadas por queimaduras nos ombros, braços e pernas. Ela foi socorrida e levada por populares para o Hospital Federal de Bonsucesso, onde está internada.

"Essa covarde cismou que eu estava saindo com o marido dela porque ele trabalhou comigo algumas vezes. No final do meu horário ela apareceu na barraca, mas eu estava distraída no celular e não a vi se aproximando. Foi quando ela já chegou metendo a faca, rasgando meu rosto. Tive a reação de pegar a tesoura em cima do balcão, foi quando ela foi mais rápida que eu e jogou a panela de óleo quente em mim. Tinha aproximadamente oito litros de óleo quente dentro do tacho", disse a adolescente.