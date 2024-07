Sub estação da Light na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 28/07/2024 22:52

Rio - Pelo menos cinco bairros na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, tiveram o abastecimento de água afetado após um problema de fornecimento de energia elétrica, neste domingo (28). São eles: Bancários, Jardim Carioca, Moneró, Freguesia e Tauá. Em comunicado aos clientes, a Águas do Rio disse que o problema com o serviço da Light teve início no sábado (27) e ainda não foi normalizado completamente.

Águas do Rio envia comunicado a clientes sobre problemas no abastecimento do serviço neste domingo (28) Arquivo Pessoal

Com isso, o funcionamento de uma das unidades que abastece os bairros mencionados foi impactado. "A normalização da distribuição de água ocorrerá de forma gradativa, assim que for estabilizado o serviço de energia nessas regiões. Ainda segundo a Águas do Rio, equipes da concessionária já acionaram a Light para resolver o problema.

Diante da possibilidade de falta de água, a Águas do Rio orienta seus clientes a manterem a água da cisterna e caixas d'água para atividades prioritárias, até a normalização do serviço.

Procurada, a Light ainda não se pronunciou sobre este novo episódio de falha na distribuição de energia na Ilha.

Tubulação de gás é atingida durante obras da Light na Ilha

Também neste domingo (28), uma tubulação de gás foi atingida durante uma obra da Light , interditando um trecho da Estrada do Galeão, na Ilha do Governador. Houve vazamento de gás em frente ao supermercado Assaí, e o trânsito teve que ser desviado para a Rua Gustavo Augusto de Resende, sentido Ilha.

O incidente aconteceu por volta das 9h, e o fornecimento de gás aos moradores não teria sido afetado. A assessoria de imprensa da Light informou que técnicos, junto com a equipe da Naturgy, foram enviados para o local e já resolveram o problema. A empresa realizava obras de manutenção para corrigir falhas no abastecimento de energia da região, com o objetivo de melhorar os serviços prestados à comunidade.

Light se reúne com ministro de Minas e Energia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou que a Light se comprometeu a finalizar a renovação do sistema de abastecimento de energia da Ilha da Governador, na Zona Norte, até novembro deste ano. O anúncio foi feito no sábado (27), durante visita à subestação do Tauá, junto com o presidente da empresa, Alexandre Nogueira, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

Na última semana, a região sofreu com diversos apagões e moradores e comerciantes chegaram a ficar mais de 24 horas sem luz. Na visita, o ministro também anunciou que haverá uma linha de alta tensão levando energia do continente para a Ilha do Governador, como forma de garantir a segurança energética da região.

Até novembro, de acordo com o presidente da Light, Alexandre Nogueira, serão construídos dois novos alimentadores de alta tensão, com equipamentos mais modernos e, posteriormente, um terceiro também será incluído, para dar mais segurança para a Ilha do Governador. Por conta dos recentes apagões, a concessionária também se comprometeu a manter equipes na Ilha do Governador mobilizadas 24 horas para o atendimento da população, até que o serviço de transmissão seja completamente entregue e as obras concluídas. Os geradores que estão abastecendo a região também serão mantidos nesse período, independente do custo.