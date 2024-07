Silveira também anunciou que haverá uma linha de alta tensão levando energia do continente para a Ilha - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Silveira também anunciou que haverá uma linha de alta tensão levando energia do continente para a IlhaPedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 27/07/2024 10:26 | Atualizado 27/07/2024 12:20

Rio - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou que a Light se comprometeu a finalizar a renovação do sistema de abastecimento de energia da Ilha da Governador, na Zona Norte, até novembro deste ano. O anúncio foi feito neste sábado (27), durante visita à subestação do Tauá, junto com o presidente da empresa, Alexandre Nogueira, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Na última semana, a região sofreu com diversos apagões e moradores e comerciantes chegaram a ficar mais de 24 horas sem luz.

Segundo o ministro, ao longo desta semana, representantes da concessionária estiveram em encontros com a pasta em Brasília, quando foi firmado o compromisso de que o serviço de troca de cabos subaquáticos aconteça no prazo mais rápido possível. Silveira afirmou que a Light garantiu que o material já foi comprado, está no porto do Rio em fase de desembaraço e que a previsão para o fim da instalação é novembro.

Na visita, o ministro também anunciou que haverá uma linha de alta tensão levando energia do continente para a Ilha do Governador, como forma de garantir a segurança energética da região. Segundo o ministro, a Light vinha encontrando dificuldades para conseguir a autorização da Prefeitura do Rio para fazer a linha sobre um viaduto de BRT, mas informou que a liberação já foi aprovada. "É a Ilha do Governador sendo tratada com respeito na questão da segurança energética", disse o ministro. "Não há possibilidade da gente admitir falta de energia em lugar nenhum", completou.

Até novembro, de acordo com o presidente da Light, Alexandre Nogueira, serão construídos dois novos alimentadores de alta tensão, com equipamentos mais modernos e, posteriormente, um terceiro também será incluído, para dar mais segurança para a Ilha do Governador. Por conta dos recentes apagões, a concessionária também se comprometeu a manter equipes na Ilha do Governador mobilizadas 24h para o atendimento da população, até que o serviço de transmissão seja completamente entregue e as obras concluídas. Os geradores que estão abastecendo a região também serão mantidos nesse período, independente do custo.

"Nós vamos ter equipes mobilizadas aqui na Ilha, um contingente muito expressivo para, justamente, rapidamente fazer as manobras em caso de interrupção e mitigar essa falta de energia. Está aqui o compromisso da Light de fazer essas obras estruturantes, manter o grupo de geradores até o final dessas obras estruturantes e manter o fornecimento de energia na Ilha do Governador", afirmou o presidente da Light.

Ainda segundo Nogueira, a concessionária passou a contar com uma agência móvel na região, para facilitar o cadastramento dos consumidores que foram afetados pela falta de energia e vão precisar de ressarcimento. A empresa também conta com canais digitais e outros portais de atendimento. "Nós estamos adiantando ao máximo esse prazo de ressarcimento (...) Aquelas pessoas que dependem da energia por algum motivo de aparelhos que têm que manter ligados, se cadastrem na Light. A gente também está com operação para manter esses aparelhos funcionando, tem aqui equipamentos para suprir imediatamente essas pessoas", explicou.

Também no encontro deste sábado, o ministro de Minas e Energia citou o decreto assinado pelo presidente Lula, em 21 de junho, que endurece as regras para concessão de distribuição de energia em novos contratos ou aqueles já vigentes que pretendem ser renovados, como o da Light. Entre as regras estão metas obrigatórias para a retomada de serviços em caso de eventos climáticos extremos, bem como dividendos limitados, em casos de descumprimento de indicadores de qualidade técnica, comercial e econômico-financeiros.

"O decreto exige e moderniza os contratos de distribuição do Brasil e olha o interesse da sociedade brasileira. Eu tenho absoluta certeza de que se a Light, como as outras distribuidoras que estão sob avaliação, tiverem interesse em continuar com seus contratos, vão melhorar a qualidade do serviço substancialmente".

Moradores insatisfeitos

Os moradores da Ilha do Governador vêm enfrentando constantes apagões na região desde o início do mês. Durante a visita à subestação, o prefeito Eduardo Paes lembrou que representantes das principais economias do mundo estiveram no Rio ao longo da semana para encontros do G20 e o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, estava operando sem ar-condicionado, por conta da falta de energia na região.

"Estou falando aqui do aspecto simbólico e econômico e como isso impacta a cidade do Rio de Janeiro. Para completar e por óbvio, também, uma quantidade enorme de pessoas ficou totalmente desassistida", disse o prefeito. "Nosso papel aqui é cobrar, pressionar e o que a gente pede é que o ministério endureça com a Light. Parece que a gente vai ter uma série de soluções ou contingências que nos foram apresentadas aqui", continuou Paes.

Motivados pelos prejuízos com danos de eletrodomésticos e perda de medicamentos e alimentos, moradores realizaram um protesto na manhã deste sábado , em frente ao Hospital Evandro Freire, para pedir reparações e mais atenção da Light. O grupo cobra estabilidade total da energia, ressarcimento do comércio e de pessoas físicas, descontos na conta de luz, investimento do recurso da multa cobrada da empresa em manutenção e obras na Ilha do Governador e atenção maior aos moradores Tubiacanga e Bancários, sub-bairros mais afetados pelas quedas de energia, segundo os moradores.

"Bancários e Tubiacanga ficaram pra trás. Em Bancários, chegaram a ficar 24h sem luz", contou uma moradora. A população reclama da falta de aviso, por parte da concessionária, de interrupções no fornecimento para manutenção da rede. Nesta sexta-feira (26) houve registro de falta de luz nos Bancários. Na quinta-feira (5) houve registro de falta de luz na Ribeira, mas até a publicação deste texto o fornecimento estava estável no sub-bairro. O problema também acontece na Ilha de Paquetá.

*Colaborou Manuela Carvalho