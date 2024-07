Escola Municipal Ginásio Professor Neemias Rodrigues sofre incêndio na madrugada deste sábado (27) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 27/07/2024 20:59

Rio - A Escola Municipal Ginásio Professor Neemias Rodrigues, em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, teve duas salas de aulas destruídas em um incêndio, na madrugada deste sábado (27). Segundo o secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, a unidade foi alvo de um ataque orquestrado por criminosos. A 43ª DP (Guaratiba) realizou perícia no local e investiga o crime.

Escola Municipal Ginásio Professor Neemias Rodrigues sofre incêndio na madrugada deste sábado (27) Reprodução/Google Maps

Materiais escolares, como cadeiras, mesas e livros também foram destruídos pelas chamas. Ninguém ficou ferido. Nas redes sociais, Renan Ferreirinha se mostrou indignado com a situação e afirmou que o ocorrido não irá afetar o retorno dos 820 alunos matriculados na escola. Também citou que o prefeito Eduardo Paes autorizou o início da obra emergencial na unidade.

"Duas salas foram totalmente destruídas em um incêndio criminoso. Não vamos desistir, aqui será reconstruído muito rápido. Os alunos não serão prejudicados e vamos trabalhar para que a volta aconteça da melhor forma", afirmou o secretário em um vídeo gravado dentro da escola. Os estudantes da rede municipal retornam nesta segunda-feira (29) às aulas.

Durante o sábado (27), equipes da Comlurb trabalharam na limpeza das salas. Equipes da Defesa Civil também estiveram na escola para acompanhar a perícia. "Tudo será recuperado. Os livros, cadeiras, tudo será reposto. A sala será reconstruída. Não podemos permitir que a criminalidade vença a educação", disse Ferreirinha.