Movimentação na Praia do Flamengo, nesta segunda (24) - Renan Areias / Agência O Dia

Movimentação na Praia do Flamengo, nesta segunda (24)Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 27/07/2024 18:35

Rio - O Corpo de Bombeiros informou que encontrou na manhã dessa sexta-feira (26), às 10h43, o corpo de um homem desaparecido no mar na Praia do Flamengo, Zona Sul do Rio, na terça (23) à tarde. Mergulhadores e helicópteros participaram dos três dias de buscas.

Segundo os militares, a ocorrência foi registrada na 10ª DP (Botafogo). Já o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) Afrânio Peixoto, no Centro. Os agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias da morte. A investigação está em andamento.

Salvamentos no RJ crescem mais de 30%

De acordo com a Defesa Civil do RJ, o número de salvamentos de vítimas de afogamentos cresceu desde o ano passado. O Corpo de Bombeiros registrou 15.886 casos em todo o estado de 1º de janeiro a 23 de julho de 2024. No mesmo período em 2023, foram 12.085. Ou seja, um aumento de 31%.

Já na capital, foram 7.466 salvamentos no ano passado contra 10.969 neste ano. Um acréscimo de 46%.