Vanderlei da Silva Pereira, de 40 anos, foi sepultado no Cemitério Municipal de Itatiaia, neste sábado (27)Reprodução/Redes Sociais

Publicado 27/07/2024 18:14 | Atualizado 27/07/2024 18:57

Vanderlei da Silva Pereira, de 40 anos, foi sepultado na tarde deste sábado (27), no Cemitério Municipal de Itatiaia, no Sul Fluminense. Familiares e colegas de farda estiveram presentes para prestarem as últimas homenagens ao terceiro sargento da PM,

Rio - O policial militar, de 40 anos, foi sepultado na tarde deste sábado (27), no Cemitério Municipal de Itatiaia, no Sul Fluminense. Familiares e colegas de farda estiveram presentes para prestarem as últimas homenagens ao terceiro sargento da PM, executado a tiros em um posto de combustíveis nas margens da Rodovia Presidente Dutra, na noite desta quinta-feira (26). A Polícia Civil investiga o crime.

O crime foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver criminosos fortemente armados e uma sequência de rajadas de tiros na direção de Vanderlei, que estava de folga.

Três bandidos com fuzis e rostos encapuzados desembarcam de um veículo branco. Após os disparos, eles retornam ao carro e fogem. A ação, que teve início às 20h07, durou cerca de um minuto. Em outras imagens, gravadas por um motorista que estava no local, muitos tiros são ouvidos.

Veja os vídeos:

PM de folga é executado a tiros em posto de gasolina de Itatiaia, no Sul do Estado, na noite de quinta (25). Imagens registraram bandidos fortemente armados indo em direção ao agente.#Execucao #PM #ODia



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/bsrnFJ7xZ2 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 26, 2024

Segundo a PM, o sargento estava na corporação desde abril de 2011 e era lotado no 37º BPM (Resende). De acordo com a Polícia Civil, a investigação está em andamento em busca de informações e testemunhas para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Ninguém foi preso até o momento.