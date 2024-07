Carla Nunes, de 65 anos, segue internada em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 27/07/2024 16:56 | Atualizado 27/07/2024 17:02

Carla Nunes Camilo de Souza, de 65 anos, precisou retornar com a sedação, dessa vez mais forte, após apresentar complicações na manhã deste sábado (27). Ela luta para viver desde a madrugada de terça-feira (23), quando foi

Rio - Há quatro dias internada em estado grave, a idosa, de 65 anos, precisou retornar com a sedação, dessa vez mais forte, após apresentar complicações na manhã deste sábado (27). Ela luta para viver desde a madrugada de terça-feira (23), quando foi brutalmente agredida por dois homens durante um assalto no bairro Jardim Palmares, na Baixada Fluminense. Carla levou coronhadas na cabeça ao dizer que não tinha dinheiro para entregar aos criminosos.

Ao DIA, o filho da idosa, Jorge Nunes, de 37 anos, disse que esteve no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, neste sábado (27). Segundo ele, os médicos haviam retirado a sedação, mas ela não reagiu bem à ventilação mecânica.



"Ela está com focos de hemorragia interna no cérebro, o que nesse momento aguarda-se o corpo dela reagir, pois não é possível drenar. O médico passou que o máximo que ela pode ficar internada são até 14 dias, então em breve, se ela não apresentar melhora, vão conversar sobre a autorização para a traqueostomia, pois o tubo da ventilação mecânica acabará prejudicando a traqueia e as cordas vocais", explicou Jorge.

Ainda segundo o boletim médico de Carla, a paciente desenvolveu uma pneumonia e está com os leucócitos, que têm a função de proteger o organismo contra infecções, muito alto. "O esperado é até 10.000/mm³ e ela está com quase 30.000/mm³. Ela teve febre essa noite e para acompanhar a infecção no corpo a equipe de infectologia aumentou a dose de antibióticos. Ela também apresenta anemia e glicemia alta", informou o filho de Carla.



Mesmo com o quadro de saúde agravado, a família se diz confiante para a boa recuperação dela nos próximos dias. "Seguimos confiantes para que esse quadro se reverta o quanto antes, para que possa ser retirada a sedação por completo e ela consiga desenvolver o despertar calmamente e no tempo dela", finalizou Jorge.

Relembre o caso

Carla estava a caminho do trabalho, na madrugada de terça-feira (23), quando foi assaltada por dois homens em uma moto em um ponto de ônibus na Rua Pereira Henrique, no Jardim Palmares. Na ação ela foi brutalmente agredida pelos bandidos. Um vídeo mostra a vítima sentada no chão, sendo socorrida por populares, com ferimentos na cabeça e no corpo.

Os agressores fugiram pela Rua Pereira Henrique, com a bolsa da vítima. O crime está sendo investigado pela 56ª DP (Comendador Soares). Uma equipe da delegacia foi ao hospital e conversou com o filho de Carla, que registrou o caso. Os agentes estão ouvindo testemunhas e buscam imagens de câmeras de segurança para identificar os criminosos. Até o momento, ninguém foi preso.