Maria passou por atendimento e já recebeu alta - Arquivo Pessoal

Publicado 27/07/2024 12:47

Niterói - Uma mulher foi esfaqueada durante uma tentativa de assalto na manhã deste sábado (27), em Icaraí, Zona Sul de Niterói. O suspeito de cometer o crime foi preso por agentes do 12° BPM (Niterói) horas depois.

Maria Mayara de Souza Rego, de 29 anos, foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, com cortes no braço. Um motociclista que presenciou a cena, acionou os militares e informou as características do assaltante.



Os policiais encontraram o homem, sem documentos de identificação, na Avenida Roberto Silveira. Ele foi levado pelos agentes até a unidade de saúde, onde foi reconhecido por Maria, e, logo em seguida, encaminhado para a 76° DP (Centro). A vítima passou por atendimento e já recebeu alta.

Idosa agredida na Baixada

Outro caso de agressão durante um assalto repercutiu durante a semana. Na ocasião, Carla Nunes Camilo de Souza, de 65 anos , foi espancada com coronhadas na cabeça após dois homens em uma moto abordá-la quando estava no ponto de ônibus, a caminho do trabalho, no bairro Jardim Palmares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O caso aconteceu na madrugada de terça-feira (23), os suspeitos ficaram exaltados após a vítima informar que não tinha dinheiro para entregá-los. Carla está internada em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Nesta sexta-feira (26), o filho dela, Jorge Nunes, informou que a idosa estava com focos de hemorragia na parte interna do cérebro. Além disso, os médicos diminuíram a sedação de Carla e avaliam se ela irá despertar nas próximas 24h.

Os agressores fugiram pela Rua Pereira Henrique, com a bolsa da vítima. O crime está sendo investigado pela 56ª DP (Comendador Soares).