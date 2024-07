Manifestantes bloqueiam as principais vias de acesso à comunidade da Muzema, neste sábado (27) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 27/07/2024 19:06 | Atualizado 27/07/2024 20:41

Rio - Manifestantes bloquearam as principais vias de acesso à comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio, no início da noite deste sábado (27). Veja os vídeos abaixo. Pelo menos um ônibus foi sequestrado e usado como barreira em uma das ruas da região. Outros objetos foram incendiados em vários pontos da comunidade, entre eles a Avenida Engenheiro Souza Filho, durante o protesto. Equipes da Polícia Militar estão no local.



Segundo informações preliminares, a manifestação foi motivada pela morte de um morador na comunidade , na noite de sexta-feira (26), durante um confronto entre policiais militares e criminosos. Moradores afirmam que um dos dois mortos na ação era inocente. Horas depois das mortes, também houve protesto na região.

Nas redes sociais, moradores se mostraram assustados com a violência na comunidade e comentaram sobre a segunda manifestação em menos de 24 horas. "Muzema está parecendo filme de terror"; "Todo dia essa palhaçada de botar fogo em rua e fechar trânsito".

Vídeos gravados por populares mostram os objetos incendiados nas vias de acesso da comunidade, na noite deste sábado (27).

Veja os vídeos:

FOGO, RAJADAS, CAOS, MANIFESTAÇÃO OBSTRUINDO A AVENIDA ENGENHEIRO SOUZA FILHO, MUZEMA, ITANHANGÁ, ZONA OESTE, RIO DE JANEIRO RJ. pic.twitter.com/hZWw47wPUV — (@LevySallahK) July 27, 2024

Menor quase foi atropelado na muzema protesto pelas mortes pic.twitter.com/jkwJydTioc — rio notícias (@gomesbil930) July 27, 2024

A comunidade da Muzema é alvo de disputa territorial entre traficantes e milicianos. Nesta quarta-feira (24), a Polícia Civil esteve na região cumprindo uma etapa da Ação Estruturada Ordo , que desde o último dia 15 combate atividades comerciais ilegais do crime organizado em comunidades da Zona Oeste.

Procurada pela reportagem de O DIA, a PM ainda não se manifestou sobre o ocorrido.