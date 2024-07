Imagem de objetos pegando fogo após mortes na Muzema - Reprodução/X

Imagem de objetos pegando fogo após mortes na MuzemaReprodução/X

Publicado 27/07/2024 10:57 | Atualizado 27/07/2024 12:16

Rio - Duas pessoas foram baleadas e morreram após um tiroteio, na noite desta sexta-feira (26), na comunidade da Muzema, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio. Segundo moradores, as vítimas seriam inocentes. Após as mortes, houve protesto na região.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) faziam patrulhamento na Estrada do Itanhangá quando foram atacados a tiros por um grupo de criminosos armados e houve confronto.

Os militares acrescentaram que, após o fim do tiroteio, encontraram um suspeito ferido portando um fuzil e um outro homem atingido. Durante o socorro dos feridos, as equipes foram novamente atacadas a tiros e a viatura colidiu contra um ônibus.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 20h30 para socorrer Jones Paiva, de 37 anos, na Estrada do Itanhangá. Ele foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Lourenço Jorge e morreu na unidade. Já o outro baleado, ainda não identificado, foi socorrido pelos PMs. Ele também não resistiu aos ferimentos.

Vídeos que circulam em diferentes perfis no X mostram agentes do Recom socorrendo uma pessoa baleada. Em outras imagens aparecem viaturas tentando entrar na comunidade, após moradores atearam fogo em objetos e fecharam a Estrada do Itanhangá, discutindo com policiais.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada. As investigações estão em andamento para apurar as mortes. Os policiais estavam usando câmeras operacionais portáteis, que serão periciadas.