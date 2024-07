Publicado 28/07/2024 00:00

Na manchete, especialistas explicam o que muda com a "Taxa das blusinhas"

No D Mulher, Cleo Pires revela que diagnósticos de doenças a levaram a um processo de autorreflexão

No Ataque, Guilherme Costa, o Cachorrão, não esconde a decepção ao ficar fora do pódio dos 440m livres da natação em Paris

Botafogo perde para o Cruzeiro, por 3 a 0, no Niltão, na estreia no returno, e pode perder a liderança do Brasileirão neste domingo

Flu pega o Bragantino às 11h, fora de casa, neste domingo

Mirando o topo da tabela do Brasileiro, Fla encara o Atlético-GO, às 16h, no Maraca

Coutinho deve começar como titular do Vasco no duelo diante do Grêmio, às 19h, em Chapecó

Em Rio, sistema elétrico da Ilha do Governador será renovado até novembro

Cantora Nana Caymmi é internada na Zona Sul do Rio, com arritmia cardíaca

"Casa do amor" no Retiro dos Artistas homenageia cantora Lana Bittencourt