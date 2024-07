Os policiais apreenderam duas pistolas e dois revólveres com os suspeitos - Reprodução/X

Os policiais apreenderam duas pistolas e dois revólveres com os suspeitos Reprodução/X

Publicado 27/07/2024 13:08 | Atualizado 27/07/2024 13:37

Rio - Três suspeitos foram presos com armas e munições na manhã deste sábado (27), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação foi coordenada por policiais do 15º BPM, responsável pelo patrulhamento do município.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes consideraram suspeitos os indivíduos a bordo de um veículo na Rua Prudente de Moraes e optaram pela abordagem. Com o trio, apreenderam duas pistolas, dois revólveres, carregadores e munições.

O trio foi encaminhado para a 59ª DP (Duque de Caxias). A Polícia Civil ainda não se informou a situação de momento dos suspeitos.