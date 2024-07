Willian Sérgio Gomes da Silva, de 32 anos, o WL - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 27/07/2024 11:39 | Atualizado 27/07/2024 12:09

Rio - Willian Sérgio Gomes da Silva, de 32 anos, o WL, morreu na madrugada deste sábado (27), após ser baleado no abdômen durante uma operação no Complexo da Mangueirinha , em Duque de Caxias, nesta sexta-feira (26). Segundo a polícia, Willian chefiava o Morro do Sapo, que faz parte da região.