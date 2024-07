Os policiais localizaram motorista e caminhão em uma localidade em Duque de Caxias - Reprodução/X

Os policiais localizaram motorista e caminhão em uma localidade em Duque de CaxiasReprodução/X

Publicado 27/07/2024 13:53 | Atualizado 27/07/2024 13:57

Rio - Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) resgataram um motorista e recuperaram o caminhão de carga conduzido por ele que foi roubado, nesta sexta-feira (26), na Avenida Brasil – a PM não especificou em que altura ocorreu o crime. A guarnição localizou ambos, em poder dos criminosos, na região da Vila Actura, em Duque de Caxias.

Ao chegarem ao local, de acordo com a corporação, os agentes foram atacados com tiros e revidaram. Após o término do confronto, conseguiram resgatar o motorista e recuperar o veículo e parte da carga de óleo lubrificante.

Questionada se não houve prisões na ação, a Polícia Militar não havia retornado até a última atualização desta matéria. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).